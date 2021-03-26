Операции без надрезов и проколов начнут делать псковские врачи

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Псковские врачи начнут выполнять операции без надрезов и проколов. Об этом ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В Псковскую область поступила медицинская эндовидеостойка и дуоденоскоп. С помощью них молодые хирурги областной клинической больницы под руководством специалистов из Санкт-Петербурга уже успели провести несколько операций. Благодаря оборудованию экспертного класса, на теле пациентов не осталось ни одного надреза и прокола.

«Это современное оборудование, которое позволяет через естественные отверстия пациента, в данном случае через рот, попасть в пищевод, желудок, 12-перстную кишку и сделать определённые исследования, поставить диагноз и, если потребуется, то одновременно провести необходимое оперативное вмешательство», - рассказал заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

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Заместитель главного врача по хирургии признался, что новое оборудование ждали с большим нетерпением, ведь такого не было у медиков уже 7 лет. Подрастающее поколение медиков пришлось обучать с нуля. Сперва обучали диагностическому этапу. Спустя несколько месяцев практики молодые специалисты смогли самостоятельно проводить более сложные манипуляции.

«Сегодня выполняется шесть операций под присмотром опытных специалистов из Мариинской больницы Санкт-Петербурга, - рассказал Игорь Дитрих. - Цель - усовершенствовать уже имеющиеся навыки наших хирургов на пациентах с более сложной патологией».