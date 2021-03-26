Заняться хедхантингом планирует Курчатовский институт в Псковской области

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Курчатовский институт займётся хедхантингом в Псковской области. Об этом в эфире ПАИ-live заявил академик, президент образовательной организации Михаил Ковальчук.

Справка: хедхантинг — это поиск и подбор персонала из редких по специальности и уровню профессионализма специалистов.

Благодаря совместному проекту Курчатовского института и Псковской области, планируется находить талантливых специалистов в различных отраслях.

«Миссия любого ученого, любой крупной научной организации, помимо того, что решать прямые задачи развития науки и получения конкретных результатов, формулировки и реализации идей, – это просветительство, важнейшая вещь. Просветительство - это вообще благородное дело, оно повышает общекультурный уровень, способствует развитию страны и переводу ее на другие совершенно позиции», - подчеркнул Михаил Ковальчук.