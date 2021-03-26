Куда жаловаться на появляющиеся из под снега ямы, рассказали псковичам

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После таяния снега, многие ямы показались на дорогах города. Псковичи часто задают вопросы нашей редакции, куда жаловаться на них? В эфире проекта ПАИ-live на этот вопрос ответил начальник ГИБДД УМВД РФ по городу Владимир Папорт.

«Остается много проблемных вопросов, в том числе по зимнему содержанию улично-дорожной сети, когда у нас в период снегопада ненадлежащим образом подрядчики чистили проезжую часть. Все идет в совокупности. Что касается жалоб, да, они поступают, госинспекторы дорожного надзора выезжают на место, проверяют, если есть недостатки, пишутся акты выявленных недостатков и направляются в УГХ» - рассказал Владимир Папорт.

Система фиксирования ям на дорогах остается прежней, рассказал начальник ГИБДД УМВД РФ по городу. Жители города могут позвонить в ГИБДД и указать на место, где находится яма. Далее сотрудники приедут и составят акт, чтобы передать в УГХ.

«И через определенное количество времени приезжают и перепроверяют. Если не исполнено, проводится внеплановая проверка УГХ, и виновные привлекаются к административной ответственности - 300 тысяч рублей» - заключил Папорт.