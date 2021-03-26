Лучшего четверолапого сотрудника УФСИН по поиску наркотических веществ определили в Псковской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На базе исправительной колонии № 5 в Псковской области провели первенство среди кинологов со служебными собаками и выявили лучшую по поиску наркотических и психотропных веществ.Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в региональной пресс-службе УФСИН России.

В рамках соревнований, участникам предстояло проявить мастерство в поиске и обнаружении наркотических и психотропных веществ в отдельно стоящем автотранспорте, в одежде человека, на участке местности, в автотранспорте, в багаже и в помещении.

По итогу прошедших испытаний лучшей служебной собакой была признана бордер-колли по кличке Бренди специалиста-кинолога Полины Ивановой.