На месяц для транспорта закроют Октябрьский проспект в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

Несколько участков Октябрьского проспекта в Пскове перекроют для движения автотранспорта на месяц в связи с ремонтными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытие начнется с участка от улицы Свердлова до Гоголя, его перекроют на три дня с 29 марта в 8:00 до 31 марта. Откроется движение в 00:00.

Объехать ремонт псковичам предлагают по улицам Кузнецкой, Советской и Карла Маркса.

Участок от улицы Некрасова до Октябрьской площади закроется для движения 1 апреля в 08:00. Перекрытие дороги продлится до 00:00 30 апреля.

Для объезда определены улицы Некрасова, Советская и Карла Маркса.

Водителей призывают планировать поездку по городу заранее и изучить пути объезда. Общественный транспорт продолжит движение по привычному маршруту.