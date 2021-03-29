Исторические арки на новом Ольгинском мосту отклонил научно-методический совет Пскова

Фото: Проект Ольгинского моста в Пскове | СтройДорМостПроект

Научно-методический совет отклонил проект Ольгинского моста с арками, сообщил корреспонденту «Псковской правды» председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«По центру моста предполагалось установить три арки с вантами для укрепления конструкции», - рассказал он. Проект научно-методическая группа не поддержала - арки создали бы ненужные историческому центру высотные доминанты.

«Я поддержал мнение совета. Мы не можем согласовать этот проект к реализации», - отметил Вадим Нэдик.

Проектировщик доделывает проект без исторических арок, по новому проекту у моста будет две русловых опоры и большой пролет. Мост останется на той же высоте на станет шире. Появятся велосипедные дорожки. Но из-за реконструкции моста пришлось пересмотреть место расположения Анастасиевской часовни - ее перенесут.

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