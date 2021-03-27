Деревья на Кузбасской Дивизии в Пскове спилили для замены коммуникаций

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Деревья на улице Кузбасской Дивизии в Пскове спилили, чтобы можно было проводить работы по замене ливневой канализации и других сетей. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов рассказал, что на улице Кузбасской Дивизии начинается масштабная реконструкция. «Будет всё очень красиво: и проезжая часть, и парковки, и пешеходные дорожки», - сообщил начальник УГХ.

«Подрядчик там очень хороший, наш, псковский, который делал улицу Юбилейную, площадь Героев-десантников. Всё было сделано хорошо», - отметил начальник УГХ.

Он обратил внимание на то, что вместо спиленных деревьев будут высажены новые. Планируется, что на месте спиленных деревьев появятся 75 шаровидных ив и 20 берез.