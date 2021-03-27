Пострадавший при пожаре в Псковской горбольнице пациент скончался

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Пациент, пострадавший в результате пожара в Псковской городской больнице, скончался в реанимации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из собственных источников.

Возгорание произошло вчера на четвёртом этаже пульмонологического отделения около трех часов ночи. Причиной пожара могло стать решение пациента закурить сигарету, находясь в кислородной маске.

До этого медсестры неоднократно забирали у пациента спички и сигареты, проводили беседы, но безрезультатно.

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В результате возгорания пострадали два человека. Возможный виновник пожара, 45-летний мужчина, был доставлен в реанимацию. Второй пострадавший, 73-летний мужчина, получил ожоги рук и был переведён в другую палату.