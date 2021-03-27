Министр просвещения прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

Фото: telegram-канал Псковской области

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов приехал сегодня в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

В числе запланированных мероприятий – рабочая встреча с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

На данный момент Сергей Кравцов прибыл в псковскую школу №1. Сейчас идёт подписание протокола Учредительного собрания Национальной ассоциации учителей естественных наук.

Решение о создании Национальной ассоциации учителей естественный наук было принято на Всероссийской форуме, который уже несколько дней проходит в Пскове. Национальная ассоциация учителей естественных наук обеспечит взаимодействие педагогов естественно-научных дисциплин, повысит их профессиональное мастерство, аккумулирует передовые научные знания и инновационные образовательные технологии.