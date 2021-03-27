Карантин из-за коронавируса в Псковской области продлили до 15 апреля

Ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Псковской области продлили до 15 апреля

Ограничительные мероприятия в Псковской области продлили до 15 апреля. Соответствующие изменения губернатор региона Михаил Ведерников внес в свой указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.

Также в Указ внесены изменения касаемо порядка прибытия в Псковскую область граждан Латвии и Эстонии. Они должны иметь при себе документы, подтверждающие отрицательный результат теса на коронавирус.

Данные требования не касаются детей в возрасте до семи лет, водителей большегрузов, осуществляющих международные перевозки, и тех, кто едет транзитом.