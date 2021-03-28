Аномально-теплая погода ожидается с понедельника в Псковской области

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Аномально тёплая погода ожидается на следующей неделе в Северо-Западном федеральном округе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда она продержится только до конца марта, пишет ТАСС.

«На Северо-Западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. Это нестандартно и удивительно: температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», – сообщил Роман Вильфанд.

По словам специалиста, Москвичи и жители других городов ЦФО застанут аномалии выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области – на 6-7 градусов выше нормы.