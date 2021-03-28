Публикуем подробности трагедии с детьми в Остроском районе

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Сегодня утром, 28 марта, в деревне Крюки Островского района двое детей, брат и сестра, отправились покататься на скутере по обочине оживленной дороги. Стали известны подробности произошедшего.

В беседе с корреспондентом ПАИ мальчики из деревни, около которой произошла трагедия, сообщили, что 14-летний водитель скутера ранее уже неоднократно катался на нем. Кроме того, по словам жителей деревни и соседей семьи погибших, скутор и пренадлежал мальчику.

В данный момент ребенок находится под автомобилем, в который врезались дети. Сотрудники МЧС проводят следственно-оперативные действия, по вызволению тела.

На месте работает следственно-оперативная группа, экспертный криминалист, эксперты по расследованию дорожно-транспортных происшествий, а также руководство МВД.

Обстоятельства выясняются.