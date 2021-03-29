51 случай коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

За сутки от коронавируса в Псковской области излечился 21 человек

За сутки в Псковской области коронавирусом заразился 51 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе достигло 34 тысячи 199 человек. Вылечился от коронавируса за сутки 21 человек. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 23 тысячи 326 человек.

На COVID-19 обследовано уже 312 тысяч 413 человек, за сутки провели 938 исследований. Новых очагов коронавируса в Псковской области не зафиксировано.

На данный момент активными остаются три вспышки заболевания. Меры по ограничению распространения коронавируса в регионе продлены до 15 апреля.