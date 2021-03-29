16% псковичей удовлетворены своей профессией

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Лишь 16% псковичей полностью удовлетворены своей профессией. Об этом «Комсомольской правде — Псков» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Каждый третий дал на вопрос об удовлетворенности работой нейтральный ответ, а 35% опрошенных — негативный. Исследование показало, что с возрастом люди начинают относиться к выбору профессии более лояльно.

Больше всего своим выбором довольны представители спортивной индустрии, салонов красоты и строители. А вот представители сферы консультирования, административный персонал и банковские служащие не против были бы сменить профессию.

Стоит отметить, что 54% опрошенных псковичей их работа вовсе не радует. С позитивом на нее смотрят всего лишь около 10% жителей региона. При этом несмотря на неудовлетворенность работой каждый второй считает, что его работа приносит миру пользу. По мнению опрошенных, наиболее значимыми профессиональными областями являются медицина, фармацевтика, наука и образование, строительство, управление персоналом и производство. Отметили опрошенные и важность рабочего персонала.