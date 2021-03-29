Сегодня Октябрьский проспект закрыли для транспорта на месяц

Фото: Арсений Тимашов. ПАИ

В Пскове с 29 марта по 30 апреля на участке Октябрьского проспекта от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Свердлова будет закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Исключение составляют автобусы городских маршрутов. Решение о перекрытии дороги связано с проведением ремонта инженерных сетей.

С 8:00 29 марта до 24:00 31 марта будет перекрыт участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гоголя. В качестве объездов определены улицы Кузнецкая (улица Свердлова), Советская и Карла Маркса.

С 8:00 1 апреля до 24:00 30 апреля перекроют участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В качестве объездов определены улицы Некрасова, Советская и Карла Маркса.