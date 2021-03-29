Стала известна причина утренней пробки к центру Пскова

На фото скриншот с камер Pskovline

Причиной утренней пробки в сторону центра Пскова стало начало ремонтных работ на Октябрьском проспекте.

От площади Ленина до Октябрьского проспекта растянулись ремонтные работы дорожного покрытия, которые повлияли на движение автотранспорта утром. Для обновления дороги полностью перекрыта одна из полос. На ней работает бригада рабочих и специальная техника. Водителям авто

Кроме того сейчас идет ремонт участка Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гоголя. Его должны были перекрыть сегодня в 8:00 и открыть в 24:00 31 марта. В качестве объездов определены улицы Кузнецкая (улица Свердлова), Советская и Карла Маркса.