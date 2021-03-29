Посетить пещеры Псково-Печерского монастыря без экскурсий можно бесплатно

Посещение Святых пещер на территории Псково-Печерского монастыря бесплатно, если гости хотят посетить их без обзорной экскурсии. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на паломническую службу монастыря.

Посещение Святых пещер, так же как и храмов — бесплатное, если гости хотят посетить пещеры без обзорной экскурсии. Для одиночных паломников формируются группы, а для организованных паломников согласуется время посещения пещер.

На территории Псково-Печерского монастыря также проводятся платные обзорные экскурсии. В программу таких экскурсий входит и посещение Святых пещер. Если паломники или туристы обращаются в администрацию паломнического центра с просьбой провести такую экскурсию благотворительно, им идут навстречу.

Посещение Святых пещер на территории Псково-Печерского монастыря возможно по предварительным заявкам от паломников и гостей обители. Максимальное количество посетителей в пещерах ограничено до 20 человек. Сделано это в связи с необходимостью поддержания естественного температурно-влажностного режима, а также в связи с карантинными ограничениями