. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Несколько речных туристических маршрутов появится в Псковской области. Об этом сообщили в официальной группе Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что туристов будет возить речной трамвай проекта «Соталия». Маршруты планируют проложить по реке Великой от Мирожского монастыря через Снетогорский монастырь до Талабских островов и обратно.

Как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, Псковская область может стать пилотным регионом, где будет ходить судно данной модели.