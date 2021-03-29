.
Фото: Анастасия ТАРАСОВА
Несколько речных туристических маршрутов появится в Псковской области. Об этом сообщили в официальной группе Пскова в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что туристов будет возить речной трамвай проекта «Соталия». Маршруты планируют проложить по реке Великой от Мирожского монастыря через Снетогорский монастырь до Талабских островов и обратно.
Как отметил губернатор региона Михаил Ведерников, Псковская область может стать пилотным регионом, где будет ходить судно данной модели.