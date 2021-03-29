Видеоэкскурсия по «Лофту»: в Пскове открылась креативная площадка для молодежи

Скриншот из видеоролика

В субботу в Пскове состоялось открытие креативного пространства «Лофт». Псковское агентство информации опубликовало видеоэкскурсию по новой креативной площадке для молодежи.

В городе появилось стильное и уютное место, где молодые люди и все те, кто себя к ним причисляет, могут собраться посидеть в интернете, поболтать с друзьями. Кроме того можно окунуться в виртуальную реальность с помощью специальных очков, поиграть в настольные игры, почитать необычные книги.

В «Лофте» планируется проведение бизнес-тренингов, мастер-классов, концертов, кинопоказов, выставок, благотворительных вечеров, ярмарок и других всевозможных видов активности.