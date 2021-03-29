Островскому приюту для животных требуется помощь

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Приюту для бездомных животных в Острове требуется помощь. Просьбу оказать организации помощь опубликовали в псковской общественной организации «Зоопомощь».

Как сообщает Псковское агентство информации, на данный момент приют существует только на пожертвования от неравнодушных граждан. Государственного финансирования у него нет. На данный момент в приюте находится около 200 собак. Зоозащитники отметили, что будут рады любой помощи. Им можно помочь информационно, финансово. Можно привезти в приюти корм и стройматериалы.

Организация запустила проект на краудфандинговой площадке Planeta.ru, в ходе которого планируется собрать средства на 2 480 пачек крупы для своих подопечных.

«Самая наша большая проблема возникла в ноябре 2020 года. Это суд по территории, на которой находится приют. Три месяца мы собирали средства для взноса за землю, и в феврале 2021 года смогли заключить мировое соглашение с ежемесячным платежом по 70 000 руб. Последний платеж должен быть 31 августа. Учитывая, что мы существуем только на пожертвования, еда тоже покупается из этих денег», – рассказали в приюте.

Реквизиты для оказания помощи организации:

ИНН 6013009273; ОГРН 1206000003296

Р/с 40703810851000000452; БИК 045805602

Название ПРОО «Зоопомощь»

Карта для помощи животным: 4279380670786559. Получатель Елена Ивановна К. Карта привязана к номеру: 8-911-351-98-99. По нему также можно позвонить, чтобы узнать дополнительную информацию.