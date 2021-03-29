На перекрёстке Инженерной – Индустриальной в Пскове переложат асфальт

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На перекрёстке Инженерная – Индустриальная в Пскове будут перекладывать асфальт. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 29 марта. Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин обратил внимание, что у них есть претензии к озеленению данного участка. Кроме того на асфальте присутствуют дефекты, так что планируется заново переложить асфальт на перекрёстке.

Выяснилось, что на перекрёстке Инженерная – Индустриальная в процессе работ использовались некачественные материалы. Губернатор региона Михаил Ведерников поручил переложить асфальт полностью, а не «заплатками», и заранее проверить качество материалов в ходе работ. Работы планируют закончить до 15 мая.