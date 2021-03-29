По факту трагической смерти двух детей в ДТП в Псковской области завели уголовное дело

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По факту ДТП с двумя погибшими детьми 2007 и 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело сообщили ПАИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

По последним данным, в следствии ДТП с детьми возбуждено уголовное дело по статье 264 части 5 УК РФ. Расследование представит ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую.

«Полиция проводит ряд профилактических и проверочных мероприятий, организована работа с учебным заведением, где обучались погибшие дети», - сообщил начальник отделения информации и общественных связей Алексей Баранов.

Запланированные мероприятия помогут не только в целях профилактики в сфере безопасности дорожного движения, но и покажут работу всех субъектов.

ДТП с детьми произошло в Островском районе, когда они отправились покататься на скутере. По дороге они попали под колеса микроавтобуса. От полученных травм брат с сестрой рождения скончались на месте. Фото с места трагедии.