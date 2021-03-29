Ковид-паспорта и туристический кэшбэк: как псковичи проведут это лето

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Снижение распространения коронавируса и приближение летнего сезона активировало в псковичах желание отправиться в долгожданное путешествие. Но, пандемия нанесла большой урон турсектору и в этом году стран для путешествий стало гораздо меньшге. Кроме того, все больше волнений вызывает вопрос с ковид-паспартами. Ведь вместе с открытием границ туроператоры и туристы готовы к введению дополнительных условий въезда. Такая уж ситуация в мире.

Но, параллельно с ограничениями, появились и новые возможности. К примеру, «Псковская правда» узнала о том, как успеть прыгнуть в последний вагон и купить билеты на отдых по выгодным условиям акций, а также насколько программа «Кэшбэк» помогла турсектору и как туристу вернуть часть затрат на путевку.