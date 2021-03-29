Почему в Пскове завыли сирены 29 марта 2021 года

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Сегодня, 29 марта, в 15:05 звуки сирен взволновали псковичей в центре города а районе Летнего сада. «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС в связи с чем были запущены системы оповещения населения в последний понедельник марта.

«Сирены прозвучали сегодня на Комиссаровском переулке, поэтому были хорошо слышны всем, кто находился в центре города. Системы оповещения населения включаются каждый день в разных районах города в целях проверки их исправности» - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сирены включили на несколько минут для проверки их работы, поэтому повода для паники и волнения нет, уверили в ГУ МЧС. Услышав звук сирены необходимо включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение и понимать, как необходимо действовать в случае реальной угрозы.