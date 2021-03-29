Псковские семьи с детьми могут не успеть подать заявку на выплату в 5 тысяч рублей

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Псковским семьям осталось только два дня, чтобы подать заявку на выплату в 5 тысяч рублей для детей до 7 лет. Единовременные выплаты будут начисляться россиянам по указу президента от 17 декабря 2020 года № 797, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

В семьях с детьми, не достигших 7 лет и зарегистрированных до 31 марта 2021 года положена единовременная выплата. В соответствии с указом, выплата полагается в 5 тысяч рублей на каждого ребенка. На нее могут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители, которые еще не получали выплату автоматически в конце декабря.

Списки детей, чьи родители еще не получали единовременное пособие, сформированы в Пенсионном фонде и территориальные органы проинформируют псковичей о необходимости подать заявление.

Подробная информация о единовременной выплате можно найти на официальном сайте ПФР.