Подробности расследования по делу о трагическом ДТП с детьми в Острове рассказал псковский полицейский

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О страшном ДТП с маленькими детьми под Островом слышал уже каждый пскович. На данный момент следственные органы возбудили уголовное дело и проводят проверочные мероприятия. Водитель, под колеса чьей машины попали дети на скутере оказался совершенно трезв в момент происшествия, рассказал в эфире ПАИ- live заместитель начальника УГИБДД МВД России по Псковской области Юрий Шестаков .

По словам полицейского, несмотря на результаты осмотра водителя микроавтобуса, ему назначены дополнительные судебно-медицинские исследования крови на наличие иных веществ. Но его вина еще не установлена, по словам Юрия Шестакова, об этом говорить еще рано - все покажет следствие.

Трагическое ДТП с 14-летним мальчиком и его 8-летней сестрой произошло вчера утром после поездки на скутере. Медики, прибывшие на место, зафиксировали мгновенную смерть обоих. Фото с места трагедии.