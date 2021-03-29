Правила передвижения сегвеев и электрических самокатов объяснили в областном ГИБДД

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Владельцы самокатов, сегвеев и другого модного электротранспорта обязаны ездить по тротуарам. Поездки по «зебрам» запрещены. Владельцам новых транспортных средств, как и велосипедистам необходимо спешиваться, напомнил в эфире ПАИ-live заместитель начальника УГИБДД МВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

Полицейский отметил, что «водители» гидро- и моноколёсных средств в Правилах дорожного движения приравниваются к пешеходам. В связи с этим должны соблюдать те же требования, что и пешеходы.

Поездки по тротуарам и велодорожкам для самокатов разрешены. Однако выезжать за их пределы - на дороги общего пользования они не имеют права: «Нарушителей этих правил стараемся привлекать к ответственности», - добавил Юрий Шестаков.

На данный момент инспекторы не регистрируют волны случаев, где участниками ДТП становятся новые средства передвижения, мотоциклы и мопеды. Но с приходом тепла "водители" легкоколесных средств выходят на дороги. И опасность передвижения на таком транспорте заключается в том, что автомобилисты зачастую просто не замечают их на дороге.

Трагическое ДТП с 14-летним мальчиком и его 8-летней сестрой, которые решили отправиться покататься на скутере вдоль дороги, произошло вчера утром. Медики, прибывшие на место, зафиксировали мгновенную смерть обоих. Фото с места трагедии.