В Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Вопрос обязательной регистрации и учете домашних животных: собак и кошек - с каждым годом все больше набирает внимание общественности. Законодатели из Челябинской области выступили о внесении данной инициативы в Госдуму, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы уверены в том, что большинство безнадзорных животных ранее были домашними, но потерялись или были выброшены.

В связи с этим они предложили внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и несколько других законодательных актов нововведения. По словам законодателей, необходимо установить требование по обязательной регистрации и учёту домашних животных.

«[Такой законопроект] позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами» - объясняют законодатели.

Определять порядок регистрации предложено наделить полномочиями полномочиямими органы государственной власти субъектов РФ. А федеральный орган исполнительной власти - наделить полномочиями по определению единых на территории РФ правил содержания домашних животных.

Инициатива также была дополнена предложением отказаться от возвращаения животных, отловленных для стерилизации и вакцинации на территории социально значимых объектов: к школам, объектам дошкольного образования, медицинским организациям и детским площадкам.

Ранее губернатор Псковской области уже заявлял о необходимости усилить работу с безответственными владельцами домашних животных на территории региона.

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