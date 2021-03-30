Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли из-за коронавируса

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Итоговое сочинение по русскому языку у старшеклассников перенесено с 5 апреля на 15-ое, согласно приказу Рособрнадзора и Министерства просвещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили РИА Новости.

Изначально в этом году отменять итоговое сочинение в выпускных классах не планировалось, о чем заявлял Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В данный момент его официально перенесли на 15 апреля и добавили два резервных дня. Они назначены перед и после майских праздников: 5 и 19 мая.