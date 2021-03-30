За нарушения в медкабинетах ответят заведующие трех детских садов Острова

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Островская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе медицинских кабинетов детских садов Острова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Медкабинеты в трех детских садах не отвечают требованиям оснащения. Как оказалось, кабинеты не были оснащены воздуховодами для искусственного дыхания и желудочными зондами. Кроме того, у медперсонала отсутствовали компьютеры и принтеры.

Теперь заведующие детскими садами ответят за нарушения. Прокуратура выдвинула требования оснастить кабинеты необходимым оборудованием.