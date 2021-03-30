Змеи могут проснуться в городах Псковской области, предупреждают специалисты

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После потепления и полного таяния снега специалисты Полистовского заповедника предупреждают о возможном пробуждении змей в городах Псковской области. Все потому, что жители городов побольше на днях уже обнаруживали первых змей после зимы ,пишет «Псковская правда».

«В городах они уже начинают просыпаться и выползать, так как в городах на пару градусов теплее, чем у нас на заповеднике. Тем более змеи в городах могут обитать в подвалах», - подчеркнули в специалисты Полистовья и предупредили, что первыми просыпаются гадюки.

Именно этих ядовитых змей уже запечатлели местные жители пригорода Санкт-Петербурга и Ленобласти. В самом Полистовском заповеднике змей ожидают только в 10-х числах апреля: «Они будут вылезать где-то в середине апреля – после 10-х чисел, когда точно установится плюсовая температура и днем, и ночью».

Снег уже сошел с полей и болот, остатки льда можно наблюдать только на озерах и водоемах, говорят специалисты: «Змеи - хладнокровные, поэтому, когда земля начнет хорошо прогреваться и когда точно установится плюсовая температура, они будут просыпаться».

Пробуждение змей уже ждут и птицы, утверждают специалисты.Уже в регион прилетели аисты, лебеди-кликуны и утки-шипуны. «Им, конечно, сейчас тяжеловато с пропитанием, но что-то они находят. Питаются корешками, жучками», - заключили в работники заповедника.