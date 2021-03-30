С 1 сентября псковским студентам увеличат стипендии

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стипендии российским студентам, в том числе псковским, проиндексируют на 3,7%. Об этом сообщает издание Федерального Собрания РФ «Парламентская газета».

В постановлении сообщается, что размер стипендии будет зависеть от уровня образования. Студентам средних профессиональных учреждений будут платить стипендию 627 рубля. Студентам вуза — 1 тысячу 723 рубля. Социальная стипендия в колледже составит 940 рублей, в вузе — 2 тысячи 586 рублей.

Стипендию аспирантам, ординаторам и ассистентам планируют сделать 3 тысячи 393 рубля. А для участников программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре — 8 тысяч 144 рубля, по программам ординатуры — 8 тысяч 643 рубля.