Отключения телерадиосигнала в первые дни апреля ожидаются в Псковской области

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Кратковременные отключения телерадиосигнала и помехи прогнозируют в Псковской области в первые дни апреля, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на областной РТРС.

Причиной помех называют проведение работ в пункте вещания в деревне Ваулино Псковского района. Это мероприятие запланировано на 1 и 2 апреля с 9:00 до 17:00. Нарушение в работе пусконаладки источника бесперебойного питания (ИБП) затронут работу пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

В Острове также произойдут перебои телерадиосигнала. Это планируется на 1 апреля с 10:00 до 16:00. Жители Острова могут столкнуться с нарушением к доступу пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также к «Радио России».

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», - сообщают в РТРС. Специалисты предупреждают, что из-за плохой погоды ремонтные работы могут перенестись.