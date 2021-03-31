Российский тележурналист Борис Корчевников приехал в Псков

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Корчевникова

Российский тележурналист, генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников приехал в Псков. Фотографию на фоне Псковского Кремля телеведущий опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Псков – невероятный красавец. Я здесь который уже раз. Город очень изменился за последние годы, стал уютнее и очень для людей. И, конечно, это святой город", – отметил Владимир.

Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

За время пребывания в Пскове журналист уже успел побывать в Псково-Печерском монастыре. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) и его котом по кличке Владыка.