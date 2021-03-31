77 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 77 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 34 тысячи 343 человека. Вылечились от COVID-19 за сутки 82 человека. С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции, по официальным данным, вылечились 23 тысячи 416 человек.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 314 тысяч 675 человек, за сутки провели 1 238 исследований.