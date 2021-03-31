1 апреля в Пскове несколько домов отключат от теплоснабжения

Фото муниципального предприятия Псковские тепловые сети.

Несколько домов в Пскове завтра отключат от теплоснабжения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили на официальном сайте муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Подачу тепла прекратят 1 апреля с 9:00 и до окончания работ по следующим адресам: дома № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Алёхина и дом № 15 на улице Технической.

Связано это с аварией, которая зимой произошла у дома № 2 по улице Алёхина. Тогда полноценный ремонт делать не представлялось возможным из-за сильных холодов: для замены участка сети необходимо было перекрыть подачу теплоснабжения, а оставлять в холода людей без тепла было нельзя. Пришлось делать все экстренно.

Фото муниципального предприятия Псковские тепловые сети.

Однако работники теплосетей решили, что такого ремонта недостаточно и необходимо провести замену сетей, чтобы не допустить повторения ситуация. «Сейчас морозы отступили и можно практически безболезненно выполнить эту работу. Что это за собой влечёт? Завтра, с 9:00 и до окончания работ будет отключена подача теплоснабжения по следующим адресам», — отметили работники предприятия.