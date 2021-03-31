Псковские спасатели спасли малышку, застрявшую между стеной и стояком отопления

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Псковские спасатели спасли 2-х летнюю малышку, застрявшую ножкой между стеной и стояком отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера вечером, во время игры, ножка девочки застряла между стеной и стояком отопления. Родители попытались вызволить ребенка самостоятельно, но не смогли и были вынуждены обратились в службу спасения. Сообщение о необходимости оказания помощи ребенку поступило дежурному аварийно-спасательной службы в 18:24.

Спасатели приехали на вызов и с помощью специального инструмента отжали трубу, освободив ногу девочки из железных оков. Малышка отделалась легким испугом, медицинская помощь ей не потребовалось.