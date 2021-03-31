Псковскому педагогу присвоили звание «Заслуженный учитель РФ»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Педагогу с 38-летним стажем, кандидату педагогических наук, учителю физики и астрономии Псковского технического лицея Ивану Моисееву указом Президента Российской Федерации присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Иван Моисеев хорошо известен в Пскове и Псковской области как человек, преданный делу. После окончания института он восемь лет проработал учителем физики и математики Церковищенской средней школы Усвятского района, затем шесть с половиной лет трудился в средней школе № 25 города Пскова.

Последние 25 лет, с 1996-го года он работает в Псковском техническом лицее, замещая на протяжении 12 лет должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Ученики Ивана Моисеева успешно сдают ЕГЭ по физике, часто показывают 100-балльные результаты. За последние три года более 20 его учеников становились победителями и призерами предметных Олимпиад по физике и астрономии городского и областного уровня. Около 70% его выпускников поступают в вузы по профилю «физика» и успешно продолжают обучение.