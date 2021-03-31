Запутался в колючей проволоке и лишился лапки: коту Гудвину срочно собирают деньги на лечение в Пскове

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Псковичей просят помощи в сборе денег на лечение кота-подростка, который застрял в заборе с колючей проволокой и лишился лапки. Сбор средств объявлен зоозащитной организацией «Шанс».

«Котик-подросток всего лишь гулял и хотел преодолеть забор. Не вышло. Зацепился задней лапой за проволоку, дважды обернулся ею. Разорвал связки, шкуру и наживую вырвал кость. Одному богу известно, как ему было больно. А как страшно», - рассказали волонтёры.

Есть предположение, что хозяин, отпустивший погулять кота, даже не догадывается, что он навсегда остался инвалидом и вернется без лапы: «Мы не ждем, что хозяин объявится. И уж тем более не ждем, что он покроет ветеринарные расходы», - прокомментировали в «Шансе».

В данный момент идет сбор средств на ампутацию лапки. Дальше ожидает курс длительных обработок. Но у зоозащитников катастрофическая нехватка средств. Котик Гудвин сильно намучался и ждет вашей помощи.

Реквизиты для оказания помощи:

карта Сбербанка для сбора пожертвований

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