Псковским школьникам дали рекомендации по поведению на ЕГЭ

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Рекомендации по тому, как себя вести на ЕГЭ, в эфире проекта ПАИ-live дала директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.

По словам специалиста, на экзамен нужно приходить в спокойном состоянии, не нужно уходить раньше времени, а еще - обязательно перепроверить все свои ответы: «Десять раз проверить себя, успокоиться и ещё раз перечитать задания, посмотреть, что у тебя получилось, и вспомнить, о чём тебе говорил учитель».

«Я вообще всегда была двумя руками за ЕГЭ, ничего в этом нет порочного. Да, какие-то у нас бывают претензии к контрольно-измерительным материалам, но они с каждым годом совершенствуются и становятся всё лучше, качественнее и всё более соответствуют требованиям федеральных образовательных стандартов. Ничего сверх этого там нет. Тот, кто учился, имеет результат и сейчас его подтвердит», – добавила Татьяна Светенко.