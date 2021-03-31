Цвет здания «Октября» в Пскове пересмотрят

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На совещании по строительству историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва в бывшем здании кинотеатра Октябрь губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил изменить цвет облицовки здания.

«Подумайте всё-таки над цветами. Вот этот жёлтый цвет - всё-таки советская эпоха. С учётом того, что здесь доминантой является ансамбль Псковского кремля, возможно, целесообразно будет подобрать цвет в продолжение ему. Чтобы объект не выбивался, тем более, что он стоит на возвышении», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Новое здание откроется к 2022 году. Подрядчик проекта согласился пересмотреть расцветку здания.