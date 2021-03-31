Календарь красоты на апрель составила псковский астролог

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Весна требует оживления и обновления. Всему виной энергии Овна. Однако, экспериментируя с внешностью, есть риск разочароваться, тчоюы это не произошло, нужно действовать согласно положению Луны. Рекомендации по уходу за собой в апреле от астролога Натальи Барановой.

1, 2 апреля — можно заниматься процедурами, которые сделают ярче и изменять стиль. Однако идти на шопинг не рекомендуется. Можно слишком сильно потратиться. Смельчакам можно рискнуть и попробовать что-то экзотическое. К примеру, сделать тату или проколоть уши.

3, 4, 5 апреля — можно садиться на диету. Несмотря на то, что она может не задержаться в привычках, даже малые ограничения или в еде или зарядки по утрам (а лучше всего йоги) вместо спортзала могут дать ощутимый эффект.

В эти дни ощутимую пользу принесет криосауна. Но ее можно заменить и на домашние процедуры, к примеру, заморозить травяные отвары и протирать льдинками лицо. Можно заняться маникюром и педикюром.

6 и 7 апреля — можете запланировать смелые стрижки и окраску волос. Самое время добавить внешности необычную деталь.

8 и 9 апреля — дни, когда вы должны позволить себе расслабиться в ванне, попросить любимого сделать массаж и погулять на свежем воздухе.

10, 11, 12 апреля — в этот день можно стричься коротко. Те, кто вечно переживает из-за быстрого роста волос - будут рады. В этот раз они будут расти медленнее. Также желательно отправиться на хорошую тренировку.

13 и 14 апреля — в эти дни можно расслабиться, но не увлекайтесь с едой. Лучше сходите на шопинг.

15, 16, 17 апреля — лучшие дни, чтобы записаться на маникюр, который вы давно хотели - с необычным дизайном. Кстати, полезно будет и произвести уход за руками. А также можно делать стрижки в стиле унисекс.

18 и 19 апреля — полезны все уходовые косметические процедуры. Предпочтительнее - натуральные маски. Но лучше всего заняться тем уходом, от которого у вас поднимается настроение. В это время можно наконец определиться - чего же хочет ваше тело.

20, 21, 22 апреля — дни ухода за волосами, окрашивания и стрижек. Можно сделать уколы красоты, посетить магазины декоративной косметики и сходить к стилисту.

23, 24 апреля — в этот день достаньте и заварите свой любимый травяной цай. Кстати, натуральные компоненты будут полезны и в составе масок. Можно посетить врача.

25, 26 апреля — полноценная работа над имиджем, все, что вы хотели давно сделать, на что рискнуть - это именно то время.

27, 28 апреля — глубокая чистка: пилинг, баня, скрабы, антицеллюлитные обертывания и грязелечение. Можно заняться расхламлением шкафов.

29 и 30 апреля — можно постричься, освежить окрашивание и отправиться на шоппинг.