Порядок проведения ГИА изменился у псковских школьников

.

Порядок проведения ГИА изменился в 2021 году, в эфире ПАИ-live сообщила директор Инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.

Как оказалось, для девятиклассников обязательными к сдаче останутся – русский язык и математика. Сдача предметов по выбору заменилась контрольными работами в своих школах из-за пандемии.

«Девятиклассники должны будут выполнить контрольные работы. Желательно, чтобы это был предмет будущего профиля, по которому придётся обучаться в 10-м классе. А так все условия этой контрольной работы будут такими же, как на ГИА», – сообщила Татьяна Светенко.

Однако оценки по контрольным также внесут в электронную базу данных и они будут иметь вес при поступлении в 10-е профильные классы. Проваленные контрольные дадут пересдать в сентябре.