Главным пульмонологом Псковской области назначили Анастасию Повторейко

.

Главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области назначили главврача Псковской инфекционной больницы Анастасию Повторейко. Об этом рассказали в Instagram-акаунте медучреждения.

Соответствующее решение принято комитетом по здравоохранению Псковской области. Сделано это с целью повышения качества специализированных медицинских услуг.

Стоит отметить, что заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова назначена главным внештатным детским специалистом-инфекционистом Псковской области.