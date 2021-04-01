Самолет «Псков – Москва» с 1 апреля становится ежедневным

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С сегодняшнего дня авиарейсы «Псков – Москва» станут курсировать ежедневно, сообщил губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

«Еще одна важная веха в развитии аэропорта Пскова – с сегодняшнего дня рейсы "Псков-Москва", "Москва-Псков" становятся ежедневными. Направление из года в год доказывает свою высокую актуальность для жителей и гостей региона. Так, с начала года загрузка рейсов стабильно составляла 85-95%» - заключил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, расписание скорректировано для максимального удобства пассажиров, чтобы у псковичей была возможность отправиться в столицу на полноценный рабочий день и успеть вернуться к ночи. Отныне рейсы стартуют в Пскове 8:00, а прилетают в 9:10. Обратный вылет из Москвы - в 22:35, посадка в Пскове в 23:55.

«Так мы продолжаем идти к нашей цели – пассажиропотоку в 130 тысяч человек в год. На таком этапе у нас появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала и комплексного развития аэропорта. Уверен, шаг за шагом мы этого добьемся!» - заключил глава региона.