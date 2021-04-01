800 псковичей отправятся в армию этой весной

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В Псковской области начался весенний призыв. Всего 800 человек планируется отправить в войска 20 апреля, пишет «Псковская правда» со ссылкой на военного комиссара области Сергея Судакова.

Призывная компания будет проводится в два этапа. В этом году, как и в прошлые две компании, новобранцам придется пройти двойное тестирование на коронавирус: на местах и перед отправкой в войска.

Вторым этапом призывникам придется отсидеть 14-дневный карантин по приезду в части. Привезут молодых людей отдельным транспортом.

«Маски, перчатки, разведение потоков - все эти меры сохраняются», - отметил военный комиссар.

Те, кто не пройдет вакцинацию, смогут сделать прививку по прибытию. Как заверил спикер, все сотрудники военных комиссариатов прошли вакцинацию.