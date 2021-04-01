Один случай бокавируса выявлен за неделю в Псковской области

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За неделю в лаборатории по обследовано возбудителей гриппа и ОРВИ выявили 6 разновидностей ОРВИ. Всего было проведено 386 исследований. Процент положительных результатов составил 22,6 % по данным Роспотребнадзора.

У одного человека обнаружился парагрипп, у двух – РС-вирус, один заразился бокавирусом, один риновирусом, и один коронавирусом (не возбудителем новой коронавирусной инфекции, а ежегодно циркулирующим).

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области с 22 по 28 марта снизилась на 9,6%.