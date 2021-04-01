Псковичи смогут накормить бездомных животных, сдав макулатуру

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16 и 17 апреля с 10:00 до 15:00 в Пскове пройдет экологическая акция в поддержку бездомных животных «Сдай макулатуру – накорми бездомных животных», сообщили участники движения «Экомышление».
Макулатуру можно приносить на парковки у гипермаркета «ЛЕНТА» и «Империал». На вырученные от макулатуры средства будут закуплены продукты для приютов «Шанс» и «Зоозащита».
Ранее экоактивисты уже проводили подобную акцию. За 5 часов организаторам удалось собрать более 4.5 тонн макулатуры и выручить за это 8 тысяч 575 рублей для подопечных «Шанса».
Что не примут в качестве макулатуры:
Нельзя сдавать упаковку тетрапак, например, из-под молока, втулки от туалетной бумаги, чеки, фантики и картон, перетянутый пленкой. Все остальное нести можно.