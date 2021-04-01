В квартире слишком жарко: что делать псковичам и кому звонить

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Что делать, если в квартире становится слишком жарко или слишком холодно, рассказали псковичам в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Каждый год, в начале и по завершению сезона подачи отопления, в квартирах иногда устанавливается некомфортная температура. При возникновении такой ситуации необходимо обратиться в управляющую организацию с просьбой решить данную проблему.

Управляющая организация в таком случае должна прийти к вам с обследованием: измерить температуру и установить причины нарушения подачи тепла. По завершению процедуры они должны составить акт о нарушении.

Если управляющая организация требования жильцов проигнорирует, следует пожаловаться в жилищную инспекцию по месту жительства или отделение Роспотребнадзора.