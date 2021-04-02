Как наказать за парковку на «зеленой зоне» и кто вернет поребрики двору, рассказали псковичам

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После жалобы псковички на незаконную парковку во дворе на улице Профсоюзной, 3, практически в самом центре Пскова, на место выдвинулись специалисты Госавтоинспекции и Контрольного управления администрации региона. Результаты рейдов они рассказали "Комсомольской правде в Пскове".

Псковичка рассказала нашей редакции, что борется с "нарушителями" уже не первый год. Но с каждым месяцем ситуация под окнами становится только хуже.

Выходя из подъезда попадаешь сразу на проезжую часть. Но и она настолько узкая, что припарковаться по правилам так, чтобы проехало еще одно авто, попросту невозможно. Автовладельцы, проживающие на этой улице, из-за нехватки места для парковки, вынуждены спасать свои автомобили от нежелательных "притираний" парковкой на поребрике.

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Чтобы узнать, имеют ли право владельцы авто парковаться с заездом на предполагаемую зону бордюра, мы обратились к сотрудникам Госавтоинспекции. Но ситуация настолько не простая, что стоянку машины на газоне в обществе уже назвали одним из самых спорных нарушений, ведь определить, что является в данном случае газоном - задача не из простых:

«Мы проверили указанный двор. Парковочных мест, действительно, нет, а проезжая часть очень узкая. Однако мы не можем зафиксировать правонарушения, так как и бордюрного камня уже тоже нет, и не ясно, где начинается "зеленая зона"» - сообщили в ведомстве.

Как нам объяснили, Госавтоинспекция фиксирует правонарушения связанные с безопасностью дорожного движения. По факту – газон не является частью дороги и обычно отделен бордюром, парковка на котором нарушает ПДД. Но поребрика на Профсоюзной, 3 нет уже очень давно и что назвать газоном, а где заканчивается проезжая часть - вопрос на засыпку.

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Выяснить на чьей стороне правда и как вернуть двору, в котором сходится множество дорожных троп туристов и жителей города привлекательность, мы попросили Контрольное управление администрации, ведь в нем занимаются вопросами благоустройства дворовой территории.

«Во время рейда сотрудники Контрольного управления зафиксировали авто, находящиеся на спорной стоянке. Далее будет передан запрос для установления собственников этих транспортных средств. Их пригласят для дачи объяснений, а в контрольном управлении доведут информацию о возможном решении сложившейся ситуации во дворе Профсоюзной,3. Протоколы с пояснительными сведениями будут переданы в мировой суд Пскова для рассмотрения и принятия решений» - сообщил начальник отдела контроля правил благоустройства Контрольного управления администрации Пскова Александр Сергеев.

Также специалист объяснил, что решить данную ситуацию удастся только комплексно и одними штрафами, которые могут выписать хозяевам авто, двор не спасти. Однако у собственников дома есть полное право собраться и решить проблемы благоустройства двора. Помочь в этом им может депутат округа, а после сбора полного пакета документов, достаточно будет их подать в Управление городского хозяйства.

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Как заверил Александр Сергеев, в Пскове совсем недавно жители улицы Конной отстояли "зеленую зону" и своими силами добились расширения парковочной зоны для родителей, которые привозят и забирают своих детей из центра Бригантина.

Такой же случай был на улицах Кузбасской дивизии, 50 и Западной, 21, где около двух пятиэтажек и двух девятиэтажек попросту не хватало парковочных мест и, со временем, от озеленения территории почти не осталось и следа.

Все жители Пскова, в чьих дворах недостаточно благоустроено, могут участвовать в проекте «Комфортная городская среда», как сделали жители Конной, Кузбасской и Западной. Ежедневно в администрацию города приходит множество заявок от активных горожан с просьбами обустройства дворов за счет федеральных средств. Большинство из них удовлетворяются и дворы Пскова оснащаются бордюрами, широкими парковками, детскими площадками и скамейками.